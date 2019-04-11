الإحصاء: 29.7% انخفاضا بقيمة العجز فى الميزان التجارى يناير 2019

كتبت هبة حسام

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية يناير 2019، وبلغت قيـمة العجز فى الميـزان التجارى 2.79 مليار دولار خـلال شهر يناير 2019 مقابل 3.97 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 29.7٪.

ومن أهم المؤشرات ما يلى:

الصادرات

انخفاض قيمة الصــادرات بنسبة 4.2٪ حيـث بلغـت 2.33 مليــار دولار خـلال شهــر يناير 2019 مقابل 2.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (بترول خام بنسبة 48.2 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 13.0٪، أثاث بنسبة 2.5٪، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 16.7٪.

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يناير 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمها (ملابس جاهزة بنسبة 9.1%، أسمدة بنسبة 5.1٪، برتقال طازج بنسبة 1.6٪).

الواردات

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 20.0٪ حيث بلغـت 5.12 مليار دولار خلال شهر يناير 2019 مقابل 6.40 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

منتجات البترول بنسبة 38.3٪، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 19.8٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 8.6٪، قمح بنسبــة 32.1٪.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (مواد أولية من حديد أو صلب بنسبــة 7.7٪، سيارات ركوب بنسبة 70.1٪، لحوم بنسبة 12.7٪).