الأمم المتحدة: 56 قتيلا حتى الأن فى اشتباكات بالعاصمة الليبية طرابلس

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أعلنت الأمم المتحدة أن القتال بين قوات شرق ليبيا (الجيش الوطنى الليبي) والقوات الموالية لحكومة طرابلس أسفر عن مقتل 56 شخصا فى العاصمة.

وقالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة - فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس - إن من بين القتلى طبيبان وسائق سيارة إسعاف، ولم تحدد ما إذا كان بقية القتلى من المدنيين أم المقاتلين.

واتخذت قوات الجيش الوطنى الليبى بقيادة خليفة حفتر مواقع لها فى الضواحى على بعد حوالى 11 كيلومترا إلى الجنوب من وسط العاصمة، صباح الخميس.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبى، اللواء أحمد المسمارى، فى بيان صحفي، أمس الأربعاء، إن الجيش الوطنى فقد 28 قتيلا منذ بدء عملية الهجوم على العاصمة طرابلس.