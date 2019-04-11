video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة: 56 قتيلا حتى الأن فى اشتباكات بالعاصمة الليبية طرابلس

الخميس، 11 أبريل 2019 12:15 م
الأمم المتحدة: 56 قتيلا حتى الأن فى اشتباكات بالعاصمة الليبية طرابلس قوات الجيش الليبى
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت الأمم المتحدة أن القتال بين قوات شرق ليبيا (الجيش الوطنى الليبي) والقوات الموالية لحكومة طرابلس أسفر عن مقتل 56 شخصا فى العاصمة.

وقالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة - فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس - إن من بين القتلى طبيبان وسائق سيارة إسعاف، ولم تحدد ما إذا كان بقية القتلى من المدنيين أم المقاتلين.

واتخذت قوات الجيش الوطنى الليبى بقيادة خليفة حفتر مواقع لها فى الضواحى على بعد حوالى 11 كيلومترا إلى الجنوب من وسط العاصمة، صباح الخميس.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبى، اللواء أحمد المسمارى، فى بيان صحفي، أمس الأربعاء، إن الجيش الوطنى فقد 28 قتيلا منذ بدء عملية الهجوم على العاصمة طرابلس.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار فى ليبيا

الفلبين تفرض حظرا شاملا على تشغيل العمالة فى ليبيا لاعتبارات أمنية

ليبيا: 46 نائبًا ليبياً يدعمون عمليات الجيش بقيادة حفتر فى طرابلس

رئيس البرلمان الأوروبى: أوروبا منقسمة بشأن ليبيا

وزير الخارجية التونسى يؤكد أنه لا حل عسكرى للأزمة فى ليبيا

منظمة خريجى الأزهر تنظم دورة تدريبية لأئمة ليبيا ونيجيريا

الامم المتحدة

ليبيا

أخبار ليبيا

حفتر




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة