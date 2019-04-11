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استقرار المؤشر الرئيسى للبورصة بختام التعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 11 أبريل 2019 02:59 م
استقرار المؤشر الرئيسى للبورصة بختام التعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ استقر المؤشر الرئيسى عند نفس مستويات أمس، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً بنسب طفيفة، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 824.370 مليار جنيه.  
 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 116.3 مليون ورقة مالية بقيمة 663 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.9 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.23% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.61%، والعرب على 6.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.33%.
 
 
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 59 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 219 ألف جنيه، 22.8 مليون جنيه، 13.4 مليون جنيه، 24.7 مليون جنيه،  على التوالى.
 
واستقر مؤشر "إيجى إكس 30" عند مستوى 15105 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2374 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 19000 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 669 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1707 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 476 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 72 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.
 

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