ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 15110 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2371 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 19040 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 668 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1706 نقاط.