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ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 11 أبريل 2019 10:42 ص
ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصه المصريه
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 15110 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2371 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 19040 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 668 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1706 نقاط.


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