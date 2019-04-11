video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 11:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ارتفاع طفيف للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة الخميس

الخميس، 11 أبريل 2019 10:34 ص
ارتفاع طفيف للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة الخميس بورصه السعوديه
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% رابحا عدد 8.04 نقطة ليصل إلى مستوى 9085.24 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية نمو بنسبة 0.09% رابحا عدد 3.20 نقطة ليصل إلى مستوى 3572.06 نقطة.

 

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 35.5 مليون سهم بقيمة 889.6 مليون ريال، وارتفعت أسهم 76 شركة، فيما تراجعت 82 شركة.

 

وارتفع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.30%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.69%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.52%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.42%،  تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.31%.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود 12 قطاعا

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

بورصة السعودية

تاسى




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة