ارتفاع طفيف للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة الخميس

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% رابحا عدد 8.04 نقطة ليصل إلى مستوى 9085.24 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية نمو بنسبة 0.09% رابحا عدد 3.20 نقطة ليصل إلى مستوى 3572.06 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 35.5 مليون سهم بقيمة 889.6 مليون ريال، وارتفعت أسهم 76 شركة، فيما تراجعت 82 شركة.

وارتفع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.30%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.69%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.52%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.42%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.31%.