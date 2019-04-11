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الخميس، 11 أبريل 2019 03:39 م
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ارتفاع بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 6 قطاعات

الخميس، 11 أبريل 2019 03:12 م
ارتفاع بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 6 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط صعود 6 قطاعات على رأسها النفط والغاز.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.21% رابحا عدد 11.98 نقطة ليغلق عند مستوى 5742.38 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.15% رابحاً عدد 9.09 نقطة ليغلق عند مستوى 6125.90 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.36% رابحا عدد 18.13 نقطة ليغلق عند مستوى 5013.25 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 180.1 مليون سهم بقيمة 30.2 مليون دينار كويتى عبر 6935 صفقة.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 4.42%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.68%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.14%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.90%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.61%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.16%.
 
وجاء سهم "ساحل" على رأس القائمة الخضراء المدرجة بالبورصة بنمو نسبته 12.76%، تليه رماية بنسبة 10.77%، ثم نابيسكو بنسبة 9.35%، فيما تصدر سهم "المنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 17.14% ثم وطنية بنسبة 11.46%، ثم الهلال بنسبة 9.90%
 

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