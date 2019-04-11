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ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود 12 قطاع

الخميس، 11 أبريل 2019 02:49 م
ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود 12 قطاع بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحا عدد 10.77 نقطة ليغلق عند مستوى 9087.97 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية نمو بنسبة 1.63% رابحا عدد 58.24 نقطة ليغلق عند مستوى 3627.10 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 132.5 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 74 شركة، فيما تراجعت 101 شركة.
 
 وارتفع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.66%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 2.04%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.75%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.50%،  تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.46%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.35%.
 

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