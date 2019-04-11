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ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعات الخدمات والبنوك

الخميس، 11 أبريل 2019 10:32 ص
ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعات الخدمات والبنوك بورصه البحرين - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% رابحا عدد 1.94 نقطة ليصل مستوى 1442.50 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات الخدمات والبنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 9.5 مليون سهم، بقيمة قدرها 2.2 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 13.17% مدفوعا بصعود أسهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.18%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.60%، وصعد قطاع الخدمات بنسبة 2.60% مدفوعا بصعود سهم بى.ام.ام.اى بنسبة 1.33%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.29%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 20.89% بضغوط هبوط سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 3.13%، وقطاع الاستثمار بنسبة 2.21% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 3.03%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.79%.


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