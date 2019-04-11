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إنشاء قسم قضائى لهيئة قضايا الدولة بديوان عام محافظة الإسماعيلية

الخميس، 11 أبريل 2019 10:59 ص
إنشاء قسم قضائى لهيئة قضايا الدولة بديوان عام محافظة الإسماعيلية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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أصدر اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية قرارًا برقم 226 لسنة 2019 بإنشاء مقر للقسم القضائى لهيئة قضايا الدولة بديوان عام محافظة الإسماعيلية تفعيلًا للقرار رقم 60 لسنة 2019 الصادر من المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة بإنشاء القسم القضائى لهيئة قضايا الدولة بديوان عام محافظة الإسماعيلية للإشراف على الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة ومتابعة القضايا الخاصة بها لدى جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولمقتضيات صالح العمل.
 
ويتولى المستشارون أعضاء القسم القضائى الإشراف الكامل على كافة الإدارات القانونية بالمحافظة والمديريات التابعة لها والوحدات المحلية وذلك بالنسبة للقضايا تحت الرفع أو المتداولة سواء المقامة من هذه الجهات أو ضدها لدي جميع المحاكم وبالتنسيق بين هذه الجهات والإدارات وهيئة قضايا الدولة ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المحافظة والمديريات التابعة لها والوحدات المحلية وعقد اجتماع دورى مع مديرى الإدارات القانونية بالمحافظة والمديريات التابعة لها والوحدات المحلية لبحث ما يعوق عملها وتحديد سبل التغلب عليها.
 
 
 
 

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