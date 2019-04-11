إصابة ربة منزل في حريق شقتها بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيبت ربة منزل، بمدينة الفيوم، بحالة اختناق في حريق نشب بشقة بشارع أبو سبيحة بمنطقة الصاغة القديمة، سيطرت عليه قوات الحماية المدنية، دون وقوع وفيات

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة بشارع أبو سبيحة بمنطقة الصاغة القديمة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية انتقلت لمكان البلاغ، وتبين نشوب الحريق بشقة على مساحة 150 متر بالطابق الأول علوي بعقار مكون من 3 طوابق، ملك المواطن "ناصر.م.ع" (52 سنة-مساح)، بإدارة شرق صرف الفيوم، وأسفر الحريق عن احتراق غرفة الجلوس بالكامل، وإصابة والدة مالك الشقة "سعاد عبدالرحيم" (84 سنة-ربة منزل)، بحالة اختناق.

وقال مالك العقار أرجع نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية بالغرفة، ولم يتهم أحد بالتسبب في نشوب الحريق، ونقلت المصابة لمستشفى الفيوم العام.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 1393 لسنة 2019م إداري قسم شرطة ثان الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.