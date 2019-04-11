الرئيسية أخبار عربية إسقاط طائرة مسيرة فوق مديينة سيئون بوادى حضرموت الخميس، 11 أبريل 2019 05:30 ص طائرة بدون طيار وكالات إضافة تعليق قالت مصادر اليمنية إن طائرة مسيرة تم إسقاطها فوق مدينة سيئون بوادى حضرموت، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. اليمن: الحرب قضت على كل المكاسب الاقتصادية والتنموية منذ عقود التحالف العربى يشن غارات جوية على المليشيا الحوثية فى صعدة شمالى اليمن طائرة بدون طيار مدينة سيئون وادى حضرموت أخبار العرب عرب وعالم ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية تعرف على أول مركز تأهيل لعلاج مرضى الإدمان بالصعيد قبل افتتاحه × 7 معلومات النظام القطرى يحارب شعبه.. تميم بن حمد يجعل مصلحة شعبه خارج حساباته ويفصل القطريين من المناصب القيادية.. سياسة تنظيم الحمدين الانتهازية أدخلت الدوحة متاهة ضخمة.. وإعلامى خليجى: قطر أثبتت أنها دولة كرتونية فيديو وصور.. الخطيب يقبل يده "وش وضهر" بعد هدف أزارو الثانى للأهلى فى شباك المقاصة.. طه إسماعيل: اللقطة هزنتى هزة كبيرة وتعبر عن الضغوطات.. وابنة رئيس القلعة الحمراء تكشف هزيمتها بسبب صورة والدها الإسعاف: سيارة كل 40 كم على الطرق وزمن الاستجابة لا يتعدى 8 دقائق البحوث الفلكية: أول أيام رمضان 6 مايو وعيد الفطر الثلاثاء 4 يونيو لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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