video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 05:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة معلم للتحقيق واستبعاده من مدرسه بالسنطة لاعتدائه على تلميذ بـ"خرطوم"

الخميس، 11 أبريل 2019 05:36 م
إحالة معلم للتحقيق واستبعاده من مدرسه بالسنطة لاعتدائه على تلميذ بـ"خرطوم" تلاميذ - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق

أمر محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بإحالة معلم بمدرسة كفر الشيخ مفتاح التابعة لإدارة السنطة التعليمية، للتحقيق واستبعاده من المدرسة، بعد قيامه بالتعدى بالضرب بـ"خرطوم مياه" على تلميذ داخل الفصل.

كان والد التلميذ قد تقدم بشكوى ضد المدرس، بتهمه بالتعدى بالضرب  على نجله باستخدام"خرطوم مياه" وإحداث عدة إصابات به، وعلى الفور قامت إيمان عبد المعز مدير إدارة السنطة التعليمية، بفتح تحقيق فى الواقعة، وتم استبعاد المدرس ونقله إلى العمل بالإدارة، وإحالته للشئون القانونية للتحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بنى سويف يحيل معلمة فيزياء بباروط الثانوية للتحقيق

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

وكيل تعليم الغربيه

السنطه




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة