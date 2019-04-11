إحالة معلم للتحقيق واستبعاده من مدرسه بالسنطة لاعتدائه على تلميذ بـ"خرطوم"

الغربية – مصطفى عادل

أمر محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بإحالة معلم بمدرسة كفر الشيخ مفتاح التابعة لإدارة السنطة التعليمية، للتحقيق واستبعاده من المدرسة، بعد قيامه بالتعدى بالضرب بـ"خرطوم مياه" على تلميذ داخل الفصل.

كان والد التلميذ قد تقدم بشكوى ضد المدرس، بتهمه بالتعدى بالضرب على نجله باستخدام"خرطوم مياه" وإحداث عدة إصابات به، وعلى الفور قامت إيمان عبد المعز مدير إدارة السنطة التعليمية، بفتح تحقيق فى الواقعة، وتم استبعاد المدرس ونقله إلى العمل بالإدارة، وإحالته للشئون القانونية للتحقيق.