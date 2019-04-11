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إحالة مدير و3 آخرين للمحاكمة العاجلة فى غرق تلميذ ببيارة صرف صحى بالغربية

الخميس، 11 أبريل 2019 12:14 م
إحالة مدير و3 آخرين للمحاكمة العاجلة فى غرق تلميذ ببيارة صرف صحى بالغربية محكمة
الغربية – مصطفى عادل
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إحال المستشار دكتور ياسر هندي المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، كل من " ا. ا" مدير مدرسة بنوفر للتعليم الأساسى التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، "م .ح" مشرف المرحلة الابتدائية بالمدرسة، "م .ش " المشرف العام بالمدرسة، "م .ع " معلم التربية الرياضية بالمدرسة، محبوسين إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح مركز كفر الزيات، فى واقعة مصرع التلميذ محمد عمرو محمد البهنسى أثر سقوطه فى بيارة صرف صحى داخل المدرسة، أثناء حصة التربية الرياضية، فى القضية رقم 6065 لسنة 2019 ادارى مركز كفر الزيات.
 
 
كان إسلام عبد السميع مدير نيابة كفر الزيات، قد باشر التحقيقات مع المتهمين يوم الأحد الماضى وقرر حجزهم لحين ورود تحريات المباحث، التى أكدت صحة الواقعة، ووجهت النيابة تهمة الإهمال الجسيم والذى ترتب عليه مصرع الطفل داخل بيارة الصرف الصحي.
 
وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات،  مع مراعاة التجديد لهم فى الميعاد، وبعرضهم على النيابة لنظر تجديد حبسهم، أصدر المحامى العام لنيابات غرب طنطا، قرارا بإحالتهم محبوسين للمحاكمة العاجلة، على تنظر المحكمة يوم الأحد القادم، أولى جلسات محاكمتهم.
 
 
كان محافظ الغربية، قد قرر إحالة مدير المدرسة ومشرف المرحلة التعليمية، ومدرس التربية الرياضية للنيابة العامة وإيقافهم عن العمل لإهمالهم وتقصيرهم الشديد فى أداء مهام عملهم، وهو ما تسبب فى سقوط الطفل فى بيارة الصرف الصحى ووفاته، كما قرر صرف 10 آلاف جنيه لأسرة التلميذ.
 
 

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