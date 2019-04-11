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إحالة العاملين بقسم الإنارة بمركز منيا القمح للتحقيق للتقصير فى العمل

الخميس، 11 أبريل 2019 02:13 م
إحالة العاملين بقسم الإنارة بمركز منيا القمح للتحقيق للتقصير فى العمل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين بقسم الإنارة برئاسة مركز ومدينة منيا القمح، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، للإهمال والتقصير في العمل، ولعدم متابعة تغطية أعمدة الإنارة من الأسفل ،  الأمر الذي يترتب عليه تهديداً لأرواح المواطنين .
 
جاء ذلك، خلال جولة المحافظ التفقدية لقرية الجديدة لمشاركة أهالي القرية، إفتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمركز طب الأسرة ، حيث تلاحط للمحافظ خلال عودته لمدينة الزقازيق قادماً من منيا القمح، عدم تغطية أعمدة الإنارة من أسفل، وبروز الأسلاك منها مما يعرض أرواح المواطنين للخطر ، ليترجل المحافظ من سيارته ويأمر بإحالة العاملين بقسم الإنارة بمركز منيا القمح للتحقيق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال واقعة الإهمال والتقصير في العمل .
 
أصدر محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية، بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للأعمدة الكهربائية، والتأكد من تغطية أعمدة الإنارة من أسفل وتغيير الأسلاك الكهربائية المتهالكة بأخرى معزوله أكثر أمناً وأماناً حفاظاً على أرواح المواطنين . 
 
 

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