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أهالى غريقى الحوامدية يطلبون تكثيف الجهود للعثور على الجثتين فى النيل

الخميس، 11 أبريل 2019 03:00 ص
أهالى غريقى الحوامدية يطلبون تكثيف الجهود للعثور على الجثتين فى النيل جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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يواصل رجال الإنقاذ النهرى عمليات البحث لانتشال جثة شاب وطالب تعرضا للغرق بنهر النيل بالحوامدية، حيث اختل توازن الطالب مما اسفر عن سقوطه بالمياه، وعندما حاول الشاب إنقاذه تعرض للغرق أيضا، وطالب أصدقاء الشاب وأفراد أسرة الطالب بمساهمة أصحاب الخبرة فى أعمال الغطس، بعمليات البحث عن جثتى الضحيتين.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث الحوامدية إلى عدم وجود شبهة جنائية فى غرق الضحيتين، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى للبحث عن الجثتين، فى الوقت الذى سادت فيه حالة من الحزن بمدينة الحوامدية، بعد غرق الضحيتين، نتيجة الموقف البطولى الخاص بالشاب الذى فقد حياته أثناء محاولته إنقاذ الطالب من الغرق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل بالحوامدية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات وسماع أقوال شهود العيان تبين أن طالب بالمرحلة الإعدادية يدعى "أحمد" سقط بالمياه بعدما اختل توازنه، فحاول شاب يدعى "محمد فتح الباب" إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة أيضا. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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