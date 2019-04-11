أمطار رعدية محتملة على الباحة وجازان فى السعودية

كتبت : رنا امين

أوردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية ضمن تنبيهاتها الصادرة اليوم، أن حالة الطقس، في منطقة الباحة، ستكون مصحوبة بهطول أمطار رعدية ممطرة مع نشاط فى الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار، تشمل: "مدينة الباحة، ومحافظة المندق، والعقيق، وبلجرشي، والمخواة، وقلوة والأجزاء المجاورة".

ومن جانبها، دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة، والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه خاصة من الساعة 11 ً ظهرا، وحتى الساعة 8 مساءً، وشمل التنبيه كذلك محافظات الريث وهروب، والداير بني مالك، والخوبة والأجزاء المجاورة.