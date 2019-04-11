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ألبانيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى المطار الدولى لتأمينه بعد حادث السرقة

الخميس، 11 أبريل 2019 05:34 ص
ألبانيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى المطار الدولى لتأمينه بعد حادث السرقة الشرطة الألبانية
أ ش أ
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أرسلت حكومة ألبانيا، اليوم الأربعاء، تعزيزات عسكرية من قوات الجيش إلى المطار الدولى الوحيد فى تيرانا، وذلك بعد قيام مسلحين، أمس الثلاثاء، باقتحام طائرة نمساوية وسرقة مبالغ مالية كبيرة منها.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن المسلحين قاموا بسرقة هذا المبلغ أثناء شحنه داخل الطائرة النمساوية، حيث تبادلت الشرطة الرصاص مع المسلحين، مما أدى إلى مصرع أحدهم وفرار الباقين بالأموال المسروقة.

وقررت حكومة ألبانيا نشر أفراد من قوات الشرطة العسكرية وكتيبة من أفراد القوات الجوية الخاصة حول المطار من اجل تأمينه بعد هذا الحادث.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن البنك المركزى الألبانى لا يسمح للبنوك الوطنية بقبول العملات الأجنبية ، مما يدفعها إلى إرسالها إلى البنوك الخاصة بالخارج.


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