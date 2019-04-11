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الخميس، 11 أبريل 2019 12:40 م
خالد صلاح
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أسهم أوروبا تنخفض صباحا بفعل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمى

الخميس، 11 أبريل 2019 12:32 م
أسهم أوروبا تنخفض صباحا بفعل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمى بورصة أوروبا - صورة أرشيفية
رويترز
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انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مع تأثر معنويات المستثمرين سلبا جراء مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمى، لكن مكاسب حققتها الأسهم الفرنسية بفضل أرباح قوية ساهمت فى الحد من خسائر السوق الأوروبية.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) الذي نشر أمس الأربعاء، بقاء البنك على موقفه فى التحلى بالصبر بسبب المخاطر النابعة من تباطؤ الاقتصاد العالمى، والنزاع التجارى مع الصين الذى لم تتم تسويته بعد وخلاف محتمل مع الاتحاد الأوروبى، كما أبقى البنك المركزى الأوروبى على موقفه الذى يميل إلى التيسير النقدى.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.1 %، مع ارتفاع المؤشر كاك 40 الفرنسى فقط بنسبة 0.3%، وارتفعت أسهم إل.في.إم.إتش المالكة للويس فيتون 3.2% بعد ارتفاع وتيرة نمو مبيعات شركة السلع الفاخرة الكبيرة فى الربع الأول.

وصعدت أيضا أسهم كريستيان ديور وشركة صناعة الأزياء الإيطالية الفاخرة مونكلير وبيربري بدعم من نتائج أعمال إل.في.إم.إتش، مما دفع مؤشر قطاع المنتجات الشخصية والمنزلية الأوروبى للارتفاع 0.3% بعد تكبده خسائر على مدى أربع جلسات على التوالى.

وصعدت أسهم دويتشه بنك 0.7% بعد أن قالت صحيفة ألمانية إن الرئيس التنفيذى للبنك كريستيان سوينج أبلغ نظيره فى كومرتس بنك أنه يريد المزيد من الوقت لدراسة الاندماج بين البنكين. وارتفعت أسهم كومرتس بنك أكثر من واحد بالمئة.


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