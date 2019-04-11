أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 11 - 4 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 11-4-2019.

إيقاف تداول 6 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، القاهرة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى.

البورصة تربح 1.2 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ استقر المؤشر الرئيسى عند نفس مستويات أمس، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً بنسب طفيفة، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 824.370 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 116.3 مليون ورقة مالية بقيمة 663 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.9 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.23% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.61%، والعرب على 6.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.33%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 59 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 219 ألف جنيه، 22.8 مليون جنيه، 13.4 مليون جنيه، 24.7 مليون جنيه، على التوالى.

واستقر مؤشر "إيجى إكس 30" عند مستوى 15105 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2374 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 19000 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 669 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1707 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 476 نقطة.

وارتفعت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 72 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 3.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.91%

- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 3.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.31%

- المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر بسعر إغلاق 6.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.35%

- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 8.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.29%

- السويس للأسمنت بسعر إغلاق 13.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.05%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 1.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.96%

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 2.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.62%

- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 13.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.46%

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 12.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.13%

- القابضة المصرية الكويتية بسعر إغلاق 1.443 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.31%