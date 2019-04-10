42 الفا من الشباب بهولندا يقدمون عريضة إلى البرلمان لتجريم الدعارة بالبلاد

كتب محمد جمال

رفع نحو 42 الفا من الشباب فى هولندا عريضة إلى البرلمان الهولندى، والتى تهدف إلى تجريم الدعارة فى البلاد، وأطلقو على الحملة " "حياتى لا تقدّر بثمن" من خلال وسائط التواصل الاجتماعى فى هولندا.

يذكر أن القوانين السارية فى هولندا هى من أكثر القوانين تساهلا فيما يتعلق بالدعارة.

ويطالب موقعو العريضة، والنشطاء المناصرون لهم أن تتم مقاضاة اولئك الذين يزورون العاهرات، وذلك حسب ما يطلق عليه "النموذج الاسكندنافى".

ونشرت المجموعة المسؤولة عن هذه الحملة، التى تستلهم أفكارها جزئيا من الرؤى المسيحية والنسوية، صورا فى موقع انستجرام تظهر مؤيدين لها وهم يرفعون لافتات كتب عليها "حياتى لا تقدّر بثمن" و"ماذا لو كانت أختك؟" و"الدعارة سبب ونتيجة لإنعدام المساواة".