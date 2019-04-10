17 أبريل أولى جلسات استئناف "حمو بيكا" على حبسه 3 شهور بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظر محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، برئاسة القاضى مصطفى مرسى، 17 ابريل الجاري، أولي جلسات استئناف المطرب الشعبي "حمو بيكا"، علي الحكم الصادر ضدة بالحبس لمدة 3 شهور، بعد اتهامه إقامته حفل غنائي بإحدى الكافيهات الخاصة، بمنطقة البيطاش بالعجمي دون الحصول علي ترخيص من الجهات المختصة.

وكانت قد باشر التحقيقات بالنيابة، المستشار خالد محمود مدير نيابة الدخيلة، فى التهمة الموجهة لحمو بيكا من نقابة الموسيقيين، بإقامته حفل دون ترخيص، وتم احاله القضية لمحكمة جنح الدخيلة.

وأصدرت محكمة جنح الدخيلة الإسكندرية، أصدرت حكم الدرجة الأولي بحبس مطرب "حمو بيكا" 3 أشهر، على خلفية مزوالة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعي وبصري، دون الحصول علي ترخيص من وزارة الثقافة.

كان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، تلقي إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بأنه أثناء مروره والقوة المرافقة بمنطقة شاطئ البيطاش المميز، دائرة القسم، تلاحظ وجود مظاهر احتفالية بالشاطئ خاص وتوافد القليل من الجماهير تمهيداً لإقامة حفل غنائي للمطرب "م.ح.ا"، وشهرته "حمو بيكا" دون تصريح، وبالتنسيق مع منظمي الحفل جرى إلغاء الحفل، وانصرف الحضور، تم تحرير المحضر بالقضية رقم 13812 لسنة 2018 إداري الدخيلة.