video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

17 أبريل أولى جلسات استئناف "حمو بيكا" على حبسه 3 شهور بالإسكندرية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:49 م
17 أبريل أولى جلسات استئناف "حمو بيكا" على حبسه 3 شهور بالإسكندرية حمو بيكا
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق
تنظر محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، برئاسة القاضى مصطفى مرسى، 17 ابريل الجاري، أولي جلسات استئناف المطرب الشعبي "حمو بيكا"، علي الحكم الصادر ضدة بالحبس لمدة 3 شهور، بعد اتهامه إقامته حفل غنائي بإحدى الكافيهات الخاصة، بمنطقة البيطاش بالعجمي دون الحصول علي ترخيص من الجهات المختصة.
 
 
وكانت قد باشر التحقيقات بالنيابة، المستشار خالد محمود مدير نيابة الدخيلة، فى التهمة الموجهة لحمو بيكا من نقابة الموسيقيين، بإقامته حفل دون ترخيص، وتم احاله القضية لمحكمة جنح الدخيلة.
 
 
وأصدرت محكمة جنح الدخيلة الإسكندرية، أصدرت حكم الدرجة الأولي بحبس مطرب "حمو بيكا" 3 أشهر، على خلفية مزوالة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعي وبصري، دون الحصول علي ترخيص من وزارة الثقافة.
 
 
كان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، تلقي إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بأنه أثناء مروره والقوة المرافقة بمنطقة شاطئ البيطاش المميز، دائرة القسم، تلاحظ وجود مظاهر احتفالية بالشاطئ خاص وتوافد القليل من الجماهير تمهيداً لإقامة حفل غنائي للمطرب "م.ح.ا"، وشهرته "حمو بيكا" دون تصريح، وبالتنسيق مع منظمي الحفل جرى إلغاء الحفل، وانصرف الحضور،  تم تحرير المحضر بالقضية رقم 13812 لسنة 2018 إداري الدخيلة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محكمة جنح الإسكندرية تقضى بحبس "حمو بيكا" 3 شهور بتهمة الغناء بدون ترخيص

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

حمو بيكا

مطرب شعبى

شاطئ البيطاش




لا تفوتك
السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة