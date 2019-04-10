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"100 مليون صحة": فحص أكثر من 47.5 مليون مواطن حتى الآن

الأربعاء، 10 أبريل 2019 09:59 م
"100 مليون صحة": فحص أكثر من 47.5 مليون مواطن حتى الآن الدكتورة ريهام غلاب
كتب محسن البديوى
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أعلنت الدكتورة ريهام غلاب، مدير مبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية بحملة "100 مليون صحة"، أن إجمالى ما تم مسحهم فى "المبادرة الرئاسية" للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، فى الـ27 محافظة وصل إلى أكثر من 47.5 مليون مواطن، مؤكدة أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

وقالت خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إنه يوجد 2 مليون و127 ألف مواطن محتمل إصابتهم بفيروس سى، مضيفة أن الحملة استهدفت 7.7 مليون مواطن بالقاهرة، وتم مسح 7.2 مليون حتى الآن.

 

وأشارت إلى أنه تمت الاستعانة بقاعدة بيانات اللجنة العليا للانتخابات لاستهداف المواطنين فى الفحص الصحى، وبناء عليه تم تحديد فرق العمل وعدد الحالات التى سيتم فحصها، مؤكدة أن الفرق العاملة بالحملة تتسابق من أجل تحقيق المستهدف.

 

وأوضحت الدكتورة ريهام غلاب، أن الحملة مستمرة فى العلم بنفس الروح والحماسة حتى آخر لحظة من عمر الحملة.

 


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