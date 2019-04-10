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ويكيليكس: تم التجسس على جوليان أسانج في مقر إقامته لدى سفارة الإكوادور بلندن

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:02 م
ويكيليكس: تم التجسس على جوليان أسانج في مقر إقامته لدى سفارة الإكوادور بلندن جوليان أسانج موقع ويكيليكس
كتب وكالات
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قال موقع ويكيليكس، أنه  تم التجسس على جوليان أسانج فى مقر إقامته لدى سفارة الإكوادور بلندن

 


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