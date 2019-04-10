الرئيسية أخبار عالمية ويكيليكس: تم التجسس على جوليان أسانج في مقر إقامته لدى سفارة الإكوادور بلندن الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:02 م جوليان أسانج موقع ويكيليكس كتب وكالات إضافة تعليق قال موقع ويكيليكس، أنه تم التجسس على جوليان أسانج فى مقر إقامته لدى سفارة الإكوادور بلندن إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الإكوادور: مؤسس ويكيليكس أظهر نكرانا للجميل وقلة احترام تجاهنا ويكيليكس جوليان أسانج سفارة الإكوادور لندن أخبار الإكوادور للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع "لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم "الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية "المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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