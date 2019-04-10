ولى أمر يحرر محضرا لاختفاء ابنته فى ظروف غامضة بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

حرر سامح سلام إمام وخطيب مقيم قرية شبرابابل مركز المحلة بمحافظة الغربية، محضرا بمركز شرطة المحلة، يحمل رقم 4814 إدارى باختفاء ابنته "شيرين" 18سنة طالبة بالصف الثالث الثانوى الأزهرى، فى ظروف غامضة منذ 10أيام.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مجدى عوض مأمور مركز المحلة، يفيد بتحرير والد طالبة بالصف الثالث الثانوى محضرا باختفاء ابنته فى ظروف غامضة.

وقال والدها فى المحضر، إن ابنته تغيبت عن المنزل منذ 10أيام فى ظروف غامضة، دون أن يعرف أحد مكان تواجدها، مبينا أنها مخطوبة لشاب يدعى عمار ربيع سيف الدين ويعمل بدولة فرنسا.

فى ذات السياق تم تشكيل فريق بحث قاده العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وضباط مباحث مركز المحلة، لكشف غموض وملابسات اختفاء الطالبة.