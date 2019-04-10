وكالة أمريكية تعلن قريبا "إطار عمل" لمواجهة النفوذ الروسى عالميا

واشنطن (رويترز)

قال مارك جرين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الوكالة ستكشف قريبا النقاب عن مسعى لمحاولة استخدام المعونات الأمريكية لمواجهة النفوذ الروسى حول العالم.

وأضاف جرين أثناء جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، أمس الثلاثاء "ستميط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اللثام قريبا عن إطار عمل لمساعدتنا على مواجهة تأثير الكرملين الضار، وخصوصا فى أوروبا وأوراسيا".

وتابع قائلا إن طلب ميزانية الوكالة، للسنة المالية التى تنتهى فى 30 سبتمبر 2020، تضمن تخصيص 584 مليون دولار لصالح وزارة الخارجية والمعونات الخارجية التى تقدمها الوكالة من أجل ذلك الهدف، فضلا عن جهود "للتواصل بقوة" بشأن ما أسماه "أدوات التمويل السلطوية".

ولم يدل جرين بمزيد من التفاصيل، وفى ظل رئاسة فلاديمير بوتين سعت روسيا لتعزيز نفوذها الدولى بوسائل منها منح قروض إلى بلدان فى أمريكا اللاتينية وأماكن أخرى.