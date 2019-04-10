video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وفد أوغندى يتفقد الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:27 ص
وفد أوغندى يتفقد الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وفد أوغندي يتفقد الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق
 
قام وفد من سلطة الطيران الأوغندى، بزيارة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران حيث تمت هذة الزيارة لتفعيل برتوكول التعاون بين الاكاديمية وسلطة الطيران المدني الاوغندى.
 
وتفقد الوفد كلية المراقبة الجوية والمعامل، كما تفقد الكلية المصرية للطيران وزيارة مبنى السميليتور.
 
جدير بالذكر أن الأكاديمية المصرية تشهد تطوير كبير من تجهيز معامل للدارسين، وقاعات تحتوي على مجسمات 3D لتعليم الطلاب الدارسين، وتحتوي على 3 كليات هم الكلية المصرية لعلوم الطيران، وكلية المراقبة الجوية، وكلية الدراسات المتخصصة، وتحتوي على أكثر من 150 برنامجا في مجالات متعددة منها هندسة صيانة الطائرات، وتمنح إجازة صيانة الطائرات طبقا لتشريعات الإيكاو والايازا.
 
وقال الطيار إلياس صادق، رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، إن الأكاديمية تضم 22 طائرة مختلفة، وذلك بعد إضافة 4 طائرات، اثنتين من طراز بارون متعددة المحركات، وطائرتين من طراز بونانزا ذات المحرك الواحد.
 
وأشار إلى أن الأكاديمية بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية البحرية للتنسيق فيما بينهما فيما يتعلق بالنقل الجوي واللوجستيات، خاصة أن منتج أكاديمية الطيران جعلها الأولى على كافة الأكاديميات في أفريقيا والشرق الأوسط، ويتم تخريج 90 طيار سنويا والأكاديمية في ازدياد كل عام.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

الطيران المدنى تستعد لاستقبال الوفود المشاركة فى البطولة الأفريقية.. تخصيص صالة (4) بمطار القاهرة لاستقبال البعثات الرياضية.. والفريق يونس المصرى يوجه بتقديم التسهيلات اللازمة للوفود المشاركة وإزالة أى عقبات

وفد سلطة الطيران الأوغندى

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

المراقبة الجوية




لا تفوتك
للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة