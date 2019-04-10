وفد أوغندى يتفقد الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

قام وفد من سلطة الطيران الأوغندى، بزيارة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران حيث تمت هذة الزيارة لتفعيل برتوكول التعاون بين الاكاديمية وسلطة الطيران المدني الاوغندى.

وتفقد الوفد كلية المراقبة الجوية والمعامل، كما تفقد الكلية المصرية للطيران وزيارة مبنى السميليتور.

جدير بالذكر أن الأكاديمية المصرية تشهد تطوير كبير من تجهيز معامل للدارسين، وقاعات تحتوي على مجسمات 3D لتعليم الطلاب الدارسين، وتحتوي على 3 كليات هم الكلية المصرية لعلوم الطيران، وكلية المراقبة الجوية، وكلية الدراسات المتخصصة، وتحتوي على أكثر من 150 برنامجا في مجالات متعددة منها هندسة صيانة الطائرات، وتمنح إجازة صيانة الطائرات طبقا لتشريعات الإيكاو والايازا.

وقال الطيار إلياس صادق، رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، إن الأكاديمية تضم 22 طائرة مختلفة، وذلك بعد إضافة 4 طائرات، اثنتين من طراز بارون متعددة المحركات، وطائرتين من طراز بونانزا ذات المحرك الواحد.

وأشار إلى أن الأكاديمية بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية البحرية للتنسيق فيما بينهما فيما يتعلق بالنقل الجوي واللوجستيات، خاصة أن منتج أكاديمية الطيران جعلها الأولى على كافة الأكاديميات في أفريقيا والشرق الأوسط، ويتم تخريج 90 طيار سنويا والأكاديمية في ازدياد كل عام.