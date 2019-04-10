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وفاة أكثر من 230 طفلا فى مخيم الهول بسوريا بسبب نقص الأدوية والغذاء

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:42 م
وفاة أكثر من 230 طفلا فى مخيم الهول بسوريا بسبب نقص الأدوية والغذاء أطفال سوريا
كتب محمد جمال
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قال فيكتور كوبشيشين ، رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، فى مؤتمر صحفي، إن هناك وضعا كارثيا فى مخيم الهول فى شمال شرق سوريا، حيث مات 235 طفلا هناك، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

 

وأشار أنه وفقا لمعلومات اللاجئين، الذين تمكنوا من مغادرة المعسكر، الواقع فى الأراضى الخاضعة لسيطرة التحالف بقيادة الولايات المتحدة، فإنه الآن هناك وضع إنسانى كارثى فى المخيم.

 

وتابع كوبشيشن "فى المخيم، يموت ما بين 10 إلى 20 شخصا كل يوم، بمن فيهم الأطفال. وهكذا، على مدار الأسبوع الماضي، وبسبب نقص الأدوية والغذاء والظروف المعيشية اللاإنسانية، توفى سبعة أطفال فى المخيم، حيث وصل العدد الإجمالى للأطفال الذين قتلوا فى مخيم الهول إلى 235".

 


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