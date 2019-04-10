وزير قطاع الأعمال يعقد مباحثات مع وزير الاقتصاد التشادى حول فرص التعاون المشترك

كتب- عبد الحليم سالم

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أحمد محمد باشر، وزير الاقتصاد والتنمية الصناعية التشادى، والوفد المرافق له ومن بينهم الأمين الدودو عبد الله الخاطرى سفير تشاد لدى القاهرة.

فى بداية اللقاء، أبدى "توفيق" ترحيبه بالوزير التشادي والوفد المرافق، مؤكدا على العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والحرص على تدعيم التعاون خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وذلك في إطار توجه الدولة لتعميق العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجارى مع دول القارة الإفريقية، وفي ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة، بحضور المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعتين للوزارة.

تناولت المباحثات سبل التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات، حيث استعرض رئيسا الشركتين القابضتين محفظة الشركات التابعة لهما ومجالات عملها لبحث فرص التعاون الممكنة.

من جانبه، أعرب الوزير التشادي عن عميق الشكر والتقدير على كرم الضيافة وحسن الاستقبال له وللوفد المرافق خلال زيارتهم إلى مصر، مشيدًا بالعلاقات القوية والمثمرة بين البلدين والشعبين، ومشيرًا إلى أن الزيارة تأتي بتكليف من إدريس ديبى رئيس جمهورية تشاد، وتعكس الرغبة الحقيقية في تعزيز التعاون مع مصر.

قدم الوزير التشادي دعوة من حكومة بلاده لوزير قطاع الأعمال العام للمشاركة في المنتدى الاقتصادي للدول العربية وتشاد، الذي يعقد في العاصمة التشادية "انجمينا" خلال الفترة من 29 أبريل وحتى 1 مايو 2019، وذلك لبحث فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين.

كما استعرض الوزير التشادي ملامح الخطة الوطنية للتنمية والتي تشمل عدة محاور أساسية منها الزراعة، والثروة الحيوانية، والطاقة، والبنية التحتية، والمناجم، والبترول، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تشاد يمكن من الوصول إلى 6 دول أخرى مجاورة.

من جانبه، أبدى وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، استعداده لتلبية دعوة الجانب التشادي لزيارة البلاد والتعاون المشترك خاصة في مجال الأدوية والبناء والتشييد.