وزير خارجية اليابان: طوكيو لن تعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان

طوكيو (أ ش أ)

قال وزير الخارجية اليابانى تارو كونو اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، وقامت بإبلاغ حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بموقفها فى هذا الشأن.

وأضاف كونو - خلال كلمة له أمام لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب - أن اليابان لا تعترف بضم إسرائيل لهضبة الجولان، مشيرا إلى أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة إسرائيل على الهضبة يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأشار كونو - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إلى أنه أبلغ موقف اليابان بشأن هضبة الجولان إلى نائب وزير الخارجية الأمريكى جون سوليفان خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الذى عقد فى فرنسا الأسبوع الماضي.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد وقع الشهر الماضى على مرسوم رئاسى ينص على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية.