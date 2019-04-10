وزير المالية: الرئيس أكد للمستثمرين الأمريكيين تسهيل كافة أوجه جذب الاستثمار

رسالة واشنطن - أحمد يعقوب

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد لكبرى الشركات الأمريكية والمستثمرين، حل جميع التحديات وتسهيل الاستثمار بما يدعم تدفقات رؤوس الأموال إلى مصر وتوفير البيئة المشجعة له، لافتا إلى أن مصر حققت تقدما هاما فى مؤشرات الاقتصاد بما يدعم الاستثمار الأجنبى المباشر.

وأضاف وزير المالية، فى حوار خاص لـ "اليوم السابع"، أجرى فى مقر صندوق النقد الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وسوف ينشر لاحقا ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلال اللقاء أن مصر تمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية فى جميع المجالات مطالبا الشركات الأمريكية بزيارة مصر والوقوف على ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع.

وأكد وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلف الحكومة بتقديم كل التسهيلات للمستثمرين والإنتاج والعمل والتصدير من داخل الأسواق المصرية.