وزير الصناعة: شركة صينية تعتزم ضخ استثمارات ضخمة بمدينة الجلود بالروبيكى

كتب إسلام سعيد

أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن شركة هواجيان الصينية تعتزم توجيه استثماراتها للسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة حيث تستهدف الشركة ضخ استثمارات ضخمة بمدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكى وبصفة خاصة المنتجات تامة الصنع (المصنوعات الجلدية) ذات القيمة المضافة العالية.

وقال الوزير، إن الشركة تستهدف أيضا فى إطار خطتها للاستثمار فى مصر إقامة منطقة صناعية متكاملة على مقربة من أحد المطارات الدولية لإنتاج عدد من الصناعات الخفيفة التى تتضمن المنسوجات والإلكترونيات والأجهزة المنزلية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع وفد شركة هواجيان الصينية برئاسة زانج هوارونج، رئيس الشركة حيث تناول اللقاء بحث خطة الشركة للاستثمار فى السوق المصرى وأهم القطاعات الصناعية التى تستهدف الاستثمار فيها، شارك فى اللقاء هان بينج المستشار الاقتصادى والتجارى فى سفارة الصين بالقاهرة، والدكتور أشرف الربيعى رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز".

وأوضح الوزير أن مصر تقدم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الجادين فى كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية التى تعود بالنفع على المستثمرين والاقتصاد المصرى على حدٍ سواء، لافتا إلى أهمية الاستفادة من خبرات الشركة الكبيرة فى مجال صناعة الجلود، بالإضافة إلى كونها واحدة من كبريات الشركات المستثمرة فى أفريقيا نظرا لتواجدها بالسوق الإثيوبى والذى حققت فيه نجاحات كبيرة من خلال إنشاء مدينة متكاملة للصناعات الجلدية فى أديس أبابا باستخدام أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال.

ولفت نصار إلى أن مصر تمتلك العديد من المزايا التى تؤهلها لتكون مركزا محوريا للعديد من الصناعات فى المنطقة من حيث توافر الموقع الجغرافى المتميز والعمالة المدربة والمؤهلة وكذا منظومة الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية مما يتيح للشركة الانفتاح على سوق استهلاكى ضخم قوامه نحو 1.8 مليار مستهلك، مشيرا إلى أن تواجد الشركة بالسوق المصرى لن يكون بمثابة فرصة للنفاذ إلى أسواق الدول الأفريقية فحسب بل والتوجه نحو السوق الأوروبى أيضا حيث ترتبط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبى الأمر الذى يمنح الشركات العاملة فى مصر ميزة تفضيلية فى التصدير لأسواق الاتحاد الأوروبى.

من جانبه أشاد زانج هوارونج رئيس شركة هواجيان الصينية بالتغيرات الجذرية التى شهدها الاقتصاد المصرى مؤخرا فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى وكذا بالمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه قام بزيارة إلى موقع المنطقة النسيجية بمدينة السادات للتعرف على الامكانات المتاحة بالمدينة حيث تعد المدينة صرحا صناعيا كبيرا يعكس مدى التقدم الصناعى الذى تشهده الصناعة المصرية فى الوقت الراهن.

ولفت هوارونج إلى أن خطة الشركة لضخ استثماراتها بالسوق المصرى يأتى فى إطار مبادرة الحزام والطريق الرامية إلى تشجيع الاستثمار بدول الحزام والطريق حيث تأتى مصر كأحد أهم الدول المحورية فى هذا الطريق، مشيرا إلى أن مصر تتمتع حاليا بقيادة سياسية متميزة ولديها رؤية واضحة للاستثمار فى القارة الأفريقية الأمر الذى يمثل حافزا كبيرا أمام الشركة للعمل بالسوق المصرى.