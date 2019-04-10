وزير الخارجية اليمنى: نثمن دور مصر الفعال لحل الأزمة اليمنية

الكويت(أ ش أ)

أشاد وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى بالدور الذى تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحل الأزمة اليمنية، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقال اليمانى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت، على هامش زيارته الرسمية إلى الكويت - إن الدبلوماسية المصرية الرائدة، والمشهود لها عالميا، تعمل باستمرار على حل الأزمة اليمنية، مثمنا فى الوقت نفسه استضافة مصر لنحو مليون يمني، يشعرون بأنهم فى وطنهم الثاني.

وحول الأوضاع الحالية فى اليمن، أكد وزير الخارجية اليمنى أن الحرب لن تنتهي، إلا بتسليم ميليشيات الحوثى السلاح، نظرا لأنه من غير المقبول أن تكون هناك ميليشيات تحمل السلاح فى وجه الدولة، مشددا على ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار الوطني، المبادرة الخليجية، وقرار مجلس الأمن الدولى رقم (2216) كأساس لحل الأزمة اليمنية.

كان وزير الخارجية اليمنى قد التقى خلال زيارته إلى الكويت، بنائب أمير الكويت ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذى شدد على موقف الكويت الداعم لليمن، واستعدادها الكامل للمساهمة فى رفع المعاناة عن اليمنيين، بالإضافة إلى لقائه كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتى الشيخ ناصر صباح الأحمد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.