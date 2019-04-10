وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الجانبين بحثا أيضًا - خلال اللقاء - سبل تنفيذ التوافقات التي تمت بين الملك عبدالله الثاني والرئيس الأيطالي سيرجيو ماتاريلا، خلال لقاء القمة الذي جمعهما في وقت سابق اليوم، لزيادة التعاون بين البلدين.



وأكد الجانبان أن القمة الأردنية الإيطالية أظهرت حرص البلدين تطوير العلاقات التاريخية بينهما في شتى المجالات، وأهمية مخرجاتها، واتفقا على وضع الخطط اللازمة لتنفيذ قراراتها عبر اجتماعات سيعقدها المعنيون في وزارتي الخارجية خلال الأسابيع المقبلة.



وتم على هامش اللقاء، توقيع مذكرة للتنسيق السياسي بين الوزارتين.