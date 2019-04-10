وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات لـ18 قيادة محلية بـ8 محافظات

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حركة تنقلات محدودة بين قيادات الإدارة المحلية في المحافظات، تضمنت الحركة 18 قيادة محلية في 8 محافظات هي "القاهرة والجيزة والمنوفية وقنا والاسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية واسوان".

وأوضح اللواء محمود شعراوي، فى بيان اليوم، أن الحركة تضمنت 6 رؤساء مراكز ومدن و5 رؤساء أحياء و3 رؤساء مدن وسكرتيراً عاماً وسكرتيراً عاماً مساعداً اضافة الي نقل 2 من القيادات لديوان عام محافظة.

وأشار الوزير إلي أن أبرز ما تناولته الحركة: "نادر محمد عشماوي – سكرتيراً عاماً لمحافظة جنوب سيناء، و فوزي عبد الحميد همام – سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة جنوب سيناء، ومحمد أحمد هنداوي- رئيساً لمركز ومدينة بركة السبع لمحافظة المنوفية، وعبد الحميد ابراهيم ابو العزم – رئيساً لمدينة سرس الليان لمحافظة المنوفية، وجمال اسماعيل محمود - رئيساً لمدينة قنا لمحافظة قنا، وسمير صدقي الامام – رئيساً لحي وسط الاسكندرية لمحافظة الاسكندرية، واحمد محمد عبد العظيم – رئيساً لمدينة الطور لمحافظة جنوب سيناء، وأيمن محمد رضا – رئيساً لمركز ومدينة أسوان لمحافظة أسوان، وعبد الرحمن محمد عامر – رئيساً لمركز ومدينة إدفو لمحافظة أسوان".