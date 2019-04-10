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وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات لـ18 قيادة محلية بـ8 محافظات

الأربعاء، 10 أبريل 2019 09:51 ص
وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات لـ18 قيادة محلية بـ8 محافظات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب ــ على عبد الرحمن
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أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حركة تنقلات محدودة بين قيادات الإدارة المحلية في المحافظات، تضمنت الحركة 18 قيادة محلية في 8 محافظات هي "القاهرة والجيزة والمنوفية وقنا والاسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية واسوان".
 
وأوضح اللواء محمود شعراوي، فى بيان اليوم، أن الحركة تضمنت 6 رؤساء مراكز ومدن و5 رؤساء أحياء و3 رؤساء مدن وسكرتيراً عاماً  وسكرتيراً عاماً مساعداً اضافة الي نقل 2 من القيادات لديوان عام محافظة.
 
وأشار الوزير إلي أن أبرز ما تناولته الحركة: "نادر محمد عشماوي – سكرتيراً عاماً لمحافظة جنوب سيناء، و فوزي عبد الحميد همام – سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة جنوب سيناء، ومحمد أحمد هنداوي- رئيساً لمركز ومدينة بركة السبع لمحافظة المنوفية، وعبد الحميد ابراهيم ابو العزم – رئيساً لمدينة سرس الليان لمحافظة المنوفية، وجمال اسماعيل محمود - رئيساً لمدينة قنا لمحافظة قنا، وسمير صدقي الامام – رئيساً لحي وسط الاسكندرية لمحافظة الاسكندرية، واحمد محمد عبد العظيم – رئيساً لمدينة الطور لمحافظة جنوب سيناء، وأيمن محمد رضا – رئيساً لمركز ومدينة أسوان لمحافظة أسوان، وعبد الرحمن محمد عامر – رئيساً لمركز ومدينة إدفو لمحافظة أسوان".
 
 

 


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