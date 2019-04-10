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وزير الإسكان: تنفيذ أكثر من 10 آلاف شقة بـ"الإسكان الاجتماعى"

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:39 ص
وزير الإسكان: تنفيذ أكثر من 10 آلاف شقة بـ"الإسكان الاجتماعى" الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 2520 وحدة سكنية (105 عمارات) بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمدينة المنيا الجديدة، وتم الانتهاء من تنفيذ 8328 وحدة أخرى (347 عمارة)، وتم تخصيص 4492 وحدة للمستحقين، وتسليم 2973 وحدة منها حتى الآن.

 

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه جارٍ تنفيذ 528 وحدة (22 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بالمنطقة الترفيهية بمدينة المنيا الجديدة، وتخطت نسبة التنفيذ فى بعض المواقع 70 %، وجارٍ تنفيذ 1152 وحدة (48 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، وبلغت نسبة التنفيذ فى بعض المواقع نحو 75%، مشيرا إلى أنه تم الاستلام الابتدائى لـ336 وحدة سكنية (14 عمارة)، بالحى المتميز، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وتم حتى الآن تسليم 315 وحدة منها للفائزين.

 

وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية بالمدينة، أوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ ملعب خماسى بمركز خدمات الإسكان الاجتماعى (219 عمارة – منطقة 140 فداناً)، و4 حضانات بمنطقة الإسكان الاجتماعى (1360 فداناً – 140 فداناً)، وجارٍ الاستلام الابتدائى لمدرسة تعلیم أساسى بمنطقة الإسكان الاجتماعى 1360 فدانا، وسوق تجارية (8 محال) بمركز خدمات الإسكان الاجتماعى (219 عمارة – منطقة 140 فداناً)، وسوق تجارية (8 محال) بمركز خدمات الإسكان الاجتماعى (85 عمارة – منطقة 1360 فداناً)، وسوق تجارية (8 محال) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر.​

 

جانب من المشروعات (1)
 

 

جانب من المشروعات (2)
 

 

جانب من المشروعات (3)
 

 

جانب من المشروعات (4)
 

 

جانب من المشروعات (5)
 

 

جانب من المشروعات (6)
 

 

جانب من المشروعات (7)
 

 

جانب من المشروعات (8)
 

 

جانب من المشروعات (9)
 

 

جانب من المشروعات (10)
 

 

جانب من المشروعات (11)
 

 

 


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