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وزيرة البيئة: رفع كفاءة 5 محميات وإطلاق حملات توعية للحفاظ على التنوع البيولوجى

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:26 ص
وزيرة البيئة: رفع كفاءة 5 محميات وإطلاق حملات توعية للحفاظ على التنوع البيولوجى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصطلح التنوع البيولوجى قد يصعب فهمه من قبل قطاع كبير من المواطنين، رغم أنه يقصد به كل ما هو مرتبط بالأكل والسكن والشراب، وأنه فى حال عدم وجود نظام متوازن لدينا فإنه سيحدث خلل بيئى.

وأوضحت ياسمين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر بالتزامن مع رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجى، حتى نهاية 2020، تعمل حاليا على أمرين، هما: إجراء الدراسات اللازمة للحفاظ على التنوع البيولوجى، بجانب البداية فى التعريف بالمحميات الطبيعية، حيث تم اختيار 5 محميات فى جنوب سيناء، ووادى دجلة، والغابة المتحجرة، لرفع كفاءتهم من حيث البنية التحتية، وبالتوازى تم إطلاق حملات مثل: اعرف محميتك، وحراس الطبيعة، لزيارة المحميات.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالمجتمعات المحلية، لافتة إلى أن محمية نبق، تشهد حاليا عمليات إعادة تأهيل لقرية الغرقانة، والتى تضم حوالى 60 أسرة فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، قائلة: نحاول عمل منازلهم من موارد طبيعية داخل المحمية، وتوفير أنشطة لعملهم وتخدم المحمية فى الوقت نفسه، بالإضافة إلى استدامة الدخل للمحميات، وتقنين الأنشطة الاقتصادية داخلها.


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