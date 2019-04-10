video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 06:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة تبحث سبل تحويل أفران حرق الفخار لأخرى متوافقة بيئيا بقرية تونس

الأربعاء، 10 أبريل 2019 06:11 م
وزيرة البيئة تبحث سبل تحويل أفران حرق الفخار لأخرى متوافقة بيئيا بقرية تونس وزيرة البيئة خلال زيارتها قرية تونس بمحافظة الفيوم
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، سبل تحويل أفران حرق الفخار إلى أفران صديقة للبيئة بقرية تونس، من خلال التعاون مع الوزارة ومؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة لتكون القرية مثلا للقرى الصديقة للبيئة.

 وأشارت ياسمين، إلى أن القرية تعد نموذجا للقرى الجاذبة للسياحة، والتى تحافظ على البيئة والتى يجب الاستمرار فى دعمها نحو التوافق البيئى على كافة المحاور.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للقرية، خلال جولتها التفقدية لمحافظة الفيوم، بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، وممثلى لجنة إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وتضمنت الزيارة تفقد مدرسة الفخار بالقرية، واستعراض طرق صناعة الفخار والخزف، ودور المدرسة فى نقل فنون صناعة الفخار إلى الأجيال الجديدة والشباب.

 
WhatsApp Image 2019-04-10 at 5.34.33 PM
 

WhatsApp Image 2019-04-10 at 5.34.34 PM
 

WhatsApp Image 2019-04-10 at 5.34.35 PM
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة البيئة: دراسة حلول هيئة الثروة السمكية لتخفيف الأحمال على بحيرة قارون

البيئة ترفع تراكمات مخلفات من مدخل قرية مشتهر بالقليوبية استجابة لشكاوى المواطنين

البيئة ترصد نوعية المياه بعدد من مصارف البحيرة

وزارة البيئة

قرية تونس

قرية تونس بالفيوم

صناعة الفخار

افران حرق الفخار




لا تفوتك
السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة