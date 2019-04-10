وزيرة البيئة تبحث سبل تحويل أفران حرق الفخار لأخرى متوافقة بيئيا بقرية تونس

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، سبل تحويل أفران حرق الفخار إلى أفران صديقة للبيئة بقرية تونس، من خلال التعاون مع الوزارة ومؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة لتكون القرية مثلا للقرى الصديقة للبيئة.

وأشارت ياسمين، إلى أن القرية تعد نموذجا للقرى الجاذبة للسياحة، والتى تحافظ على البيئة والتى يجب الاستمرار فى دعمها نحو التوافق البيئى على كافة المحاور.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للقرية، خلال جولتها التفقدية لمحافظة الفيوم، بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، وممثلى لجنة إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وتضمنت الزيارة تفقد مدرسة الفخار بالقرية، واستعراض طرق صناعة الفخار والخزف، ودور المدرسة فى نقل فنون صناعة الفخار إلى الأجيال الجديدة والشباب.