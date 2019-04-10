وزارة الاتصالات: عرض الاستراتيجية المصرية للتحول الرقمى على قمة مجتمع المعلومات بجنيف

كتبت هبة السيد

تشارك مصر في فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS 2019) الذى يعقد بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في مدينة جنيف بسويسرا، خلال الفترة من 8 إلى 12 أبريل الجاري؛ تحت شعار "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، ويعد هذا المنتدى أحد أضخم المنتديات السنوية العالمية لمجتمع "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية".

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر لديها استراتيجية رقمية وطنية يتم تنفيذها من خلال خطط تنفيذية تستند على عدد من الركائز أهمها: تطوير البنية التحتية التي تعد صميم هذه الاستراتيجية؛ وذلك من خلال التوسع في نشر التغطية، وزيادة سرعة خدمات الإنترنت، وزيادة عدد المواقع التي يتم تغطيتها بشبكات الألياف الضوئية حيث تم البدء بتنفيذ هذا المشروع في المدارس، مع العمل بالتوازي على زيادة نسبة النفاذ إلى الإنترنت سواء عبر الكابلات أو المحمول والقمر الصناعي.

جاء ذلك في كلمة الوزير أمام المنتدى والتي ألقتها نيابة عنه الدكتورة عبير شقوير مستشار الوزير للمسؤولية والخدمات المجتمعية في جلسة "سد الفجوة الرقمية استراتيجية مصر نحو التحول الرقمي وأهم محاور العمل".

وأشار الدكتور عمرو طلعت، في كلمته، إلى أن توفير الخدمات الحكومية من خلال منصة رقمية موحدة يعد أحد أهم ركائز استراتيجية التحول الرقمي وذلك مع العمل على تنفيذ البرامج التي تهدف إلى مواجهة تحديات الأمية الرقمية لاسيما في المناطق الريفية والنائية؛ حيث يتم إعادة صياغة دور البريد المصري لتوفير إمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية ومساعدة المواطنين في الحصول عليها من خلال منصة رقمية عبر منافذ البريد، الذي يعد من أكثر الكيانات انتشارًا في مصر، وذلك بالإضافة إلى توفير الخدمات الحكومية الرقمية من خلال مراكز الاتصال والتطبيقات المحمولة، وتقديم منصة رقمية واحدة للخدمات الحكومية مع خيارات مختلفة للمواطنين للحصول على الخدمة.

وشدد الدكتور عمرو طلعت في كلمته إلى أهمية عنصر بناء القدرات للشباب؛ مؤكدا أنه في إطار المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الانسان المصري؛ يتم تنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى زيادة عدد الشباب المُدرب على مختلف تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ مشيرا الى أن هناك خمسة معاهد تدريب تابعة للوزارة في الوقت الراهن، ومن المقرر زيادتها من خلال إنشاء ثمانية معاهد تدريب أخرى مع تغطية جغرافية أوسع لتحقيق العدالة في التنمية التكنولوجية.

يعد منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات منصة دولية فعّالة يشارك فيها عدد كبير من الوزراء وصانعي القرار، حيث يتم خلالها إتاحة الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات ومشاركة أفضل الممارسات وتحديد الاتجاهات الناشئة وتعزيز الشراكات، مع مراعاة تطور مجتمعات المعلومات والمعرفة، كما يعد المنتدى محفلاً رئيسياً لمناقشة دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيلة لتنفيذ أهداف وغايات التنمية المستدامة مع تسليط الضوء على التطورات العالمية لمتابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وربطها مع مسارات عمل القمة العالمية حول مجتمع المعلومات.

كما شاركت الدكتورة عبير شقوير نيابة عن وزير الاتصالات في جلسة رفيعة المستوى تدور حول "الإتاحة لجميع فئات المجتمع من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: مفتاح التواصل العالمي الشامل" وذلك اهتماما بخبرة مصر والتجربة الرائدة التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل دمج وتمكين ذوي القدرات الخاصة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما شاركت في ورشتي عمل: الأولي بعنوان "الإتاحة للتكنولوجيات البازغة" لاستعراض التقنيات المساعدة المبتكرة المطورة للأشخاص ذوي الإعاقة الناطقين باللغة العربية، والثانية بعنوان "خدمات المراكز التقنية للأشخاص ذوي الإعاقة" والتي تم من خلالها استعراض تجربة مصر في هذا المجال في ظل المبادرة الرئاسية لإنشاء المركز التقني للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشاركت مصر أيضا على هامش القمة في اجتماع المشروعات الفائزة في مسابقة المنتدى السنوية لعرض تطورات المشروعات التي فازت بجائزة المنتدى سابقا، وكيفية تعظيم استفادة الدول المختلفة من هذه التجارب الناجحة.