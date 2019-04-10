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هيئة تنشيط السياحة تشارك بمعرض COTTM بالصين لتنويع أسواق القطاع المصدرة لمصر

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:52 ص
هيئة تنشيط السياحة تشارك بمعرض COTTM بالصين لتنويع أسواق القطاع المصدرة لمصر المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة
كتبت- آمال رسلان
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في ضوء خطة وزارة السياحة نحو فتح أسواق سياحية جديدة لرفع الحركة السياحية الوافدة لمصر وخاصة من الأسواق الواعدة ومنها السوق الصينية، تشارك الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة فى معرض COTTM بالصين والذي يعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجارى.
 
من جانبه، أكد المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة على أهمية المشاركة في هذا المعرض الذى يعتبر من أهم المعارض السياحية التى تقام بالصين، خاصة في ظل مشاركة معظم الشركات السياحية الصينية.
 
وأشار يوسف إلى أن مشاركة الهيئة في هذا المعرض جاءت في إطار خطة الهيئة لتنويع الأسواق المصدرة للسياحة الى مصر، موضحا أن المعرض يشارك به هذا العام 70 دولة ويبلغ عدد العارضين به 450 عارضا، وكما يشارك عدد 4000 شركة صينية بالمعرض، ويحتوى المعرض على العديد من الأجنحة الخاصة بسياحة المؤتمرات والحوافز والسياحة الترفيهية والثقافية وغيرها من الانماط السياحية المختلفة.
 
وأضاف أن الهيئة ستشارك بجناح مساحته 100 متر مربع ويشارك به 12 فندقا وشركة سياحية مصرية، بالإضافة الى شركة مصر للطيران.
 
جدير بالذكر، أن الشركة الانجليزية المنظمة للمعرض تحتفل بمرور 15 عاما على تنظيمها لهذا المعرض والذى تحرص الهيئة على المشاركة به منذ بدايته نظرا لأهمية السوق الصينى كسوق واعد لمصر.
 

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