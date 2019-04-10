نيويورك تأمر بتطعيم إجبارى ضد الحصبة وتنتقد المعلومات المضللة

نيويورك (رويترز)

أعلن بيل دى بلاسيو رئيس بلدية نيويورك، حالة الطوارئ الصحية العامة فى أجزاء من بروكلين يوم الثلاثاء لمواجهة تفش للحصبة. ويلزم ذلك السكان غير المحصنين ضد المرض فى المناطق المصابة بالحصول على اللقاح وإلا واجهوا غرامات.

وقال دى بلاسيو خلال مؤتمر صحفى إن أكبر تفش للحصبة تتعرض له المدينة منذ عام 1991 اقتصر بصورة أساسية على السكان من اليهود فى حى وليامزبورج فى بروكلين، حيث سجلت 285 حالة مؤكدة منذ أكتوبر تشرين الأول، مقارنة بحالتين فقط سجلتا عام 2017.

وقال دى بلاسيو "هذه بؤرة تفش للحصبة مقلق جدا جدا ويتحتم التعامل معه على الفور". وانضم إليه مسؤولون صحيون شجبوا ما وصفوه بالمعلومات المضللة التى ينشرها معارضو التطعيم.

ويتفشى المرض بسهولة وقد يكون فتاكا. وقال مسؤلون إنه فى حين لا توجد وفيات مؤكدة بعد، فإن 21 شخصا نقلوا إلى المستشفى وخضع خمسة منهم للعلاج فى العناية المركزة. وباستثناء 39 حالة، فجميع الحالات المؤكدة لأطفال.