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نائب محافظ القاهرة: توصيل الغاز الطبيعى لـ4500 وحدة بالبساتين

الأربعاء، 10 أبريل 2019 06:00 ص
نائب محافظ القاهرة: توصيل الغاز الطبيعى لـ4500 وحدة بالبساتين اللواء أحمد فؤاد نـائب محـافـظ القـاهـرة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن اللواء احمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتنفيذ مشروعات الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لـ4500 وحدة سكنية بشارع السعادة بحى البساتين

وأضاف نائب محافظ أنه جارى البدء فى أعمال الرصف التى تصل لمسافة 800 متر وتبدأ من أرض المرشدى حتى نفق المعادى مرورا بأشجار دارنا - الشطر العاشر وعمارات بدر - وعمارات زهراء المعادى، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تجريد الشارع بالكامل ورفع كفاءته وأيضا الانتهاء من توصيل جميع المرافق. وأشار إلى أنه تم التنسيق على عدم وجود أى أعمال حفر مخططة خلال 3 سنوات قادمة

يذكر أن طول الشارع 1300 متر ويعد من المحاور الهامة بالمنطقة لربطها بالطريق الدائرى.


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