نائب رئيس جامعة أسيوط يزور المدينة الطبية بجامعة الصداقة الروسية

اسيوط ـ محمود عجمى

كشف الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعاوناً طبياً وثيقاً مع جامعة الصداقة الروسية بموسكو ، وذلك في أعقاب زيارته للعاصمة الروسية وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتوسيع مجالات التعاون القائم بين جامعة أسيوط وعدد من الجامعات الروسية ، وذلك بحضور الدكتور حسن عبد الحميد منسق علاقات جامعة أسيوط مع الجامعات الروسية والمشرف على مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة .

وأشار الدكتور المنشاوي، إلى قيامه بزيارة للمدينة الطبية بجامعة الصداقة، والتي تضم مركزاً طبياً متقدماً في مجال المحاكاة الطبية، والذي يعتمد على توفير دورات تدريبية واختبارات تفاعلية لطلاب كلية الطب والصيدلة والتمريض والأسنان، قبل التعامل المباشر مع المريض، وقياس مدى كفاءتهم، والتأكد من تمام تأهلهم قبل مزاولة مهمتهم الفعلية فى المستشفيات والمؤسسات الصحية .

وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط، أن الدكتور إليكس إبراموف مدير المعهد الطبي الروسي قام باستقباله خلال زيارته ، و ناقش معه آليات إجراء تعاوناً لتبادل المتدربين بين الجامعتين خاصاً في مجال الإصابات وتدريب النواب وطلبة الدراسات العليا وتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين حتى يتسنى البدء في تطبيقه قبل بداية العام الدراسي .