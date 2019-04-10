نائبة وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى تقدم استقالتها للرئيس ترامب

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى كريستن نيلسن أن القائمة بأعمال نائب الوزير كلير جرادى قدمت استقالتها من منصبها للرئيس دونالد ترامب .

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن تقديم جرادى استقالتها كان متوقعا بعد اختيار ترامب مفوض الجمارك وحماية الحدود كيفن ماكالينان بدلا من جرادى ليحل محل وزيرة الأمن الداخلى التى ستغادر منصبها أيضا .

وكان ترامب قد أعلن الأحد الماضى، نبأ خروج نيلسن من موقعها الحالى. ومن المقرر تنفيذ هذا القرار رسميا اليوم .