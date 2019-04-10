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ميناء دمياط ينهى دراسة تطبيق نظام "Just In Time" على تشغيل السفن

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:48 م
ميناء دمياط ينهى دراسة تطبيق نظام "Just In Time" على تشغيل السفن ميناء دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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انتهت هيئة ميناء دمياط، من دراسة كافة الجوانب المتعلقة ببدء تطبيق نظام التشغيل الآني (J I T) علي عمليات تشغيل السفن بالميناء في أقرب وقت بمشاركة مجتمع الميناء.
 
وقال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أنه تم عقد إجتماع تنسيقي ضم ممثلين عن كل من شركات الشحن و التفريغ، و الوكلاء الملاحيون، و الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات، و جمارك دمياط، و غرفة الملاحة، تناول كافة الجوانب المتعلقة بدراسة تطبيق مفهوم " Just In Time " علي عمليات تشغيل السفن بالميناء، و الذي يهدف إلي الوصول إلي صفر مخطاف خارجي، حيث يلتزم الوكيل الملاحي للسفينة بتقديم طلب التراكي و الإبلاغ عن موعد وصول السفينة بمدة لا تقل عن 72 ساعة، ثم إعادة التأكيد بمدة لا تقل عن 12 ساعة، و تلتزم شركة الشحن و التفريغ بإنهاء جميع إجراءات طلب الشحن أو التفريغ بمدة لا تقل عن 24 ساعة .
 
 و في ذات الوقت، تقوم هيئة الميناء بإبلاغ السفينة القادمة برقم الرصيف المخطط لإستقبالها مسبقا، مع إبلاغ السفينة المتراكية بموعد المغادرة الفعلي طبقا للمعدلات المعيارية المقررة، و هو الأمر الذي سيؤدي إلي توفير الوقت و خفض التكاليف، و تقليل الإنبعاثات الضارة من السفن بالميناء، و ذلك بالتزامن مع المشروعات الجديدة التي ستدخل الخدمة قريبا .
 
و لاقت دراسة النظام اشادة ممثلي مجتمع الميناء الحاضرين للإجتماع التنسيقي، و تم الإتفاق علي إتخاذ كافة الإجراءات لبدء التنفيذ و تذليل كافة العقبات التي قد تواجه العمل به، تمهيدا لتطبيقه في أقرب وقت ممكن للمزايا العديدة والفوائد المرجوة منه، لصناعة النقل البحري والحفاظ على البيئة، وتقليل الانبعاثات وانتظار السفن، وبالتالى التكلفة ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، كما أنه مازال قيد الدراسة في المنظمة البحرية الدولية، وبالنجاح في تنفيذه ستكون ميناء دمياط من أوائل الموانئ في العالم في تطبيقه حتى قبل أن تقره المنظمة.
 
يأتى ذلك، في إطار توجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل، بضرورة تطوير الموانئ البحرية وتطوير الخدمات المقدمة بها، لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي. 
 
 

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