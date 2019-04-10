ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات، و 9 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات، و 8 سفن بضائع عامة، و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً أعلن فيه مغادرة قطاران بحمولة 2606 طن قمح، في حين غادر عدد 1151 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 62789 من البضائع العامة، منها عدد 123 سيارة نقل محملة بـ 6310 طن قمح، و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 149008 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21067 طنا.

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 6794 طن فوسفات، و 3069 طن رمل، و 19522 طن يوريا، و 4600 طن علف بنجر، و 2300 طن كسب، و بلغت حركة الصادر من الحاويات 391 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الوارد 122 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1274 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 8877 طن حديد، و 1128 طن خشب، و 890 طن قرميد، و 15971 طن قمح، و 17000 طن ذرة، و 50 طن أسمنت معبأ، و 1783 طن صاج ملفوف، و 600 طن زيت.