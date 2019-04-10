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مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل أحد المصانع بشبرا الخيمة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:58 ص
مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل أحد المصانع بشبرا الخيمة جثة - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء، خلال قيامه بتوصيل إحدى ماكينات الإنتاج بمصنع بلاستيك، ونتيجة لحدوث خطأ بالتوصيلات صعقه التيار الكهربائي، وتوفي في الحال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
 
تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، اخطارا بورود بلاغ للعميد اسماعيل عبد الله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، من عمليات النجدة بوفاة أحد العاملين بمصنع بلاستيك اثر تعرضه لصعق كهربائي .
 
انتقل العميد يحي راضي مدير المباحث الجنائية، وتبين أنه أثناء تواجد "أ.ش.ع" 32 عاما، عامل بمصنع بلاستيك، داخل المصنع محل عمله "تحت الإنشاء"، واثناء قيامه بتوصيل إحدى ماكينات الإنتاج ونتيجة لحدوث خطأ بالتوصيلات صعق التيار الكهربائي ،وتوفي في الحال.
 
تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي ناصر العام، تحت تصرف النيابة العامة بسؤال كل من مالك المصنع "ح ط أ" 34 عاما، صاحب مصنع بلاستيك، شاهد الواقعة "أ ع ا" 30عاما، عامل بذات المصنع، قررا مضمون ما أسفر عنه الفحص، ولم يشتبها في وفاة المذكور جنائياً. 
 
كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3945 ادارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019 م، والعرض على النيابة العامة.
 
 
 

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