مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادثين منفصلين بالوادي الجديد

كتب فريق المحافظات

لقي شخص مصرعه، و أصيب 3 آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في حادثي تصادم منفصلين بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

ورد إخطار أمني إلى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، من شرطة النجدة، يفيد وصول جثة و 3 مصابين لمستشفي الخارجة العام في حادثين منفصلين.

تبين مصرع علاء محمد محي الدين، 35 سنة، وإصابة كل من عادل محمد عمر، 35 سنة، محمد شعبان السعيد، 46 سنة، في حادث تصادم دراجتين ناريتين أمام قرية الثورة جنوب مدينة الخارجة.

كما أصيب محمد زكريا حسين، 37 سنة، في حادث تصادم دراجة نارية، مع سيارة ملاكي بجوار فندق بمدينة الخارجة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادثتين ونقلت المصابين والمتوفى لمستشفي الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.