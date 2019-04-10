أعلن متحدث باسم الشرطة بولاية نورث كارولينا الأمريكية ان انفجارا وقع اليوم / الاربعاء / باحد المبانى وسط مدينة دورهام واسفر عن مصرع شخص وجرح خمسة عشرة اخرين .
وذكرت شبكة فوكس نيوز الاخبارية الامريكية ان الانفجار ادى الى وقوع حريق ضخم فى المبنى وانطلاق أعمدة من الدخان إلى عنان السماء.
واشار المتحدث إلى ان احد رجال الاطفاء من بين المصابين فى حالة خطيرة .
ولم تتوافر أية تقارير - حتى الان - عن اسباب الانفجار وما تلاه من حريق والذى ادى ايضا الى تطاير نوافذ المبانى المجاورة .
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