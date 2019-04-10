وذكرت شبكة فوكس نيوز الاخبارية الامريكية ان الانفجار ادى الى وقوع حريق ضخم فى المبنى وانطلاق أعمدة من الدخان إلى عنان السماء.



واشار المتحدث إلى ان احد رجال الاطفاء من بين المصابين فى حالة خطيرة .

ولم تتوافر أية تقارير - حتى الان - عن اسباب الانفجار وما تلاه من حريق والذى ادى ايضا الى تطاير نوافذ المبانى المجاورة .