مصرع ربة منزل وإصابة شقيقها إثر حادث تصادم فى قليوب

لقيت ربه منزل مصرعها وأصيب شقيقها بحادث تصادم أمام بلدة سنديون التابعة لمدينة قليوب، تم نقل المتوفاة والمصاب لمستشفى قليوب العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى، بماكينة مياه رى أثناء عبور الطريق أمام بلدة سنديون التابعة لمدينة قليوب، مما أسفر عن وفاة "جمالات محمد" ربة منزل، و55 عاما، وإصابة شقيقها يحيى، وتم نقله المتوفاة والمصاب للمستشفى قليوب العام وتولت النيابة التحقيق.