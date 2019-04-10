ودعا مستشار النمسا - في تصريح اليوم الأربعاء - إلى تمديد أمد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" إلى أقصر فترة ممكنة، واصفًا منع الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بـ"الأمر الصعب".

وشدد كورتس على ضرورة أن يحافظ الاتحاد الأوروبي على وحدته وإلا سيؤدي "بريكست " إلى الفوضى، مؤكدًا إلى أن النمسا تعمل على منع البريطانيين من عرقلة استمرارية الاتحاد الأوروبي.

وقال كورتس أنه لم يشعر قط أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، تريد إلحاق الضرر بالاتحاد الأوروبي، موضحا أن تمديد الخروج يجب أن يوفر أقصى درجات الأمان لكل الأطراف.

وأضاف أن الوضع الحالي ليس مهمة سهلة، موضحا أنه يؤيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يفضل تمديد الخروج لفترة قصيرة.